У более чем трети украинцев нет счетов в банках

КИЕВ. 12 июня. УНН. По состоянию на 2017 год у 37% украинцев не было ни одного банковского счета. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

“По подсчетам Всемирного банка, в 2011 году среди взрослого населения Украины 41% жителей имели по крайней мере один банковский счет. За шесть лет, в 2017 году этот показатель вырос и составил уже 63%”, - сообщил Смолий.

Исходя из этого, у 37% украинцев в 2017 году не было открыто ни одного счета в банке.

В то же время, как отметил глава НБУ, в Армении счета в финансовых учреждениях есть у 48% взрослых, в Чешской республике — у 81%, в Венгрии — у 75%, в Беларуси — у 81%, в Королевстве Нидерланды и Дании — у 100%.

“Таким образом, в мировом масштабе показатель Украины является средним, однако он ниже, чем у государств нашего региона”, — отметил Смолий.

Напомним, в I квартале 2018 года доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4% и составила 272,6 млрд грн. Это на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 года (39,3%).