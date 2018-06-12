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Украину пригласили принять участие в проекте с газопроводом в ЕС в обход России

Украину пригласили принять участие в проекте с газопроводом в ЕС в обход России

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украину пригласили присоединиться к участию в проекте "Южный газовый коридор", через который будет поставляться газ из Азербайджана в страны ЕС. Предложение озвучил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи в Турции с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор", - сообщили в АП.

Алиев выразил благодарность Главе Украинского государства за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Напомним, особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере.

Кроме того, главы государств отметили обоюдную неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Стороны обменялись мнениями по подготовке Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украину.

Добавим, проект "Южного газового коридора" включает в себя расширение Южнокавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и строительство Трансадриатического трубопровода (TAP).

В конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии торжественного открытия "Южного газового коридора"

Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому газ будет поставляться в страны ЕС в обход России, будет введен в эксплуатацию 12 июня - в день России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Азербайджан
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