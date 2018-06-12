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Климпуш-Цинцадзе: российские спецслужбы пытаются разыграть в Украине "еврейскую карту"

Климпуш-Цинцадзе: российские спецслужбы пытаются разыграть в Украине "еврейскую карту"

Иванна Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские спецслужбы пытаются поставить знак равенства между украинскими патриотами и антисемитами. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время пленарного заседания "Украина и Израиль: как укрепить национальную консолидацию" конференции "Опыт государства Израиль: уроки для Украины", передает УНН.

"Российские спецслужбы неоднократно пытались разыграть "еврейскую карту" в Украине. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы поставить знак равенства между украинскими патриотами и антисемитами", - сказала она, подчеркнув, что в критические месяцы 2014 года именно благодаря активной позиции украинских общественных деятелей и интеллектуалов еврейского происхождения российская стратегия потерпела поражение.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украину и Израиль объединяет много общего - как исторически, так и культурно и религиозно.

Как сообщал УНН, международная правозащитная организация Freedom House обеспокоена темой радикального экстремизма в Украине. Об этом во время презентации нового аналитического обзора Freedom House проекта "Грозит ультраправый экстремизм украинской демократии?" заявил директор программ в странах Европы и Евразии Freedom Housе Марк Берендт.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Израиль, спецслужбы
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