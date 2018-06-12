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Украина договорилась с Сербией о дальнейшей либерализации визового режима

Украина договорилась с Сербией о дальнейшей либерализации визового режима

Петр Порошенко и Александр Вучич

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем о дальнейшей либерализации визового режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Порошенко.

"С Президентом Республики Сербия договорились в ближайшее время провести очередное заседание Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и о дальнейшей либерализации визового режима", - сообщил Порошенко.

Напомним, с начала введения безвизового режима в страны ЕС съездили почти 20,3 миллиона граждан, из которых почти 4,8 миллиона человек по биометрическим паспортам и более 555 тыс. граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Как сообщал УНН, за год работы безвизового режима со странами ЕС в Украине было оформлено более 5 млн биометрических паспортов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Сербия, Петр Порошенко
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