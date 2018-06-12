Крупный град и шквалы: объявлено новое штормовое предупреждение

КИЕВ. 12 июня. УНН. В западных, северных и центральных областях Украины в течение 12-13 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“12-13 июня в западных, северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, до конца суток 12 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами крупный град и шквалы 25-28 м/с”, — говорится в штормовом предупреждении № 7/12 о стихийных гидрометеорологических явлениях (СГЯ).

Как ранее сообщал УНН, пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.

В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области не подтвердили информацию о подтоплении домохозяйств или обесточивании населенных пунктов в результате непогоды. Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Отметим, что стихийные гидрометеорологические явления (СГЯ) — это атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.

Напомним, из-за ливня на Закарпатье возможны селевые потоки.