Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 июня 2018 20:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
21480
Версия для печати

Крупный град и шквалы: объявлено новое штормовое предупреждение

Крупный град и шквалы: объявлено новое штормовое предупреждение

КИЕВ. 12 июня. УНН. В западных, северных и центральных областях Украины в течение 12-13 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“12-13 июня в западных, северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, до конца суток 12 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами крупный град и шквалы 25-28 м/с”, — говорится в штормовом предупреждении № 7/12 о стихийных гидрометеорологических явлениях (СГЯ).

Как ранее сообщал УНН, пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.

В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области не подтвердили информацию о подтоплении домохозяйств или обесточивании населенных пунктов в результате непогоды. Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Отметим, что стихийные гидрометеорологические явления (СГЯ) — это атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.

Напомним, из-за ливня на Закарпатье возможны селевые потоки.

Источник: УНН
Теги: Карпаты, штормовое предупреждение, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.