Пять крупнейших бизнес-групп задолжали банкам более 120 млрд грн

КИЕВ. 12 июня. УНН. Доля проблемной задолженности крупнейших пяти бизнес-групп составляет 82%, они задолжали банкам более 120 млрд грн. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз, передает УНН.

“Без учета группы ”Приват“ доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп составляет 82%. С "Приватом“ — это 93%”, - сказал Дубогрыз.

В Отчете о финансовой стабильности сказано, что суммарный объем валовых кредитов пятерки крупнейших бизнес-групп превышает 120 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору.

В документе также отмечается, крупнейшие группы затягивают реструктуризацию долгов и рассчитывают, что банки предложат льготные условия, например, списание значительной части долгов или нулевые проценты в течение нескольких лет с погашением в конце срока задолженности бизнес-групп.

“Если банки не будут координироваться с целью урегулирования задолженности больших групп, эти долги никогда не будут возвращены”, — отметили в НБУ.

Напомним, прямые потери экономики и бюджета от связанных кредитов банков составляют более чем 83 млрд грн, без учета связанных кредитов ПриватБанка.