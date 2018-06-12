Предложение РФ о "силах защиты" ОБСЕ обречено - Волкер

КИЕВ. 12 июня. УНН. Предложение России о "силах защиты" ОБСЕ обречено на провал. Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украина Курт Волкер в ходе дискуссии по противодействию российской агрессии на востоке Украины, организованной посольством Дании в США, передает УНН со ссылкой на Twitter спецпредставителя.

"Я увидел во время моей недавней поездки, что на Востоке Украины происходит "горячая война", которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису, к всему этому привела интервенция России", - написал Волкер.



Он также заявил, что США продолжают поддерживать идею миротворческой миссии с мандатом ООН, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений.



"Мы продолжаем поддерживать миротворческие силы с мандатом ООН, чтобы способствовать выполнению минских соглашений, но предложение России о "силах защиты" ОБСЕ обречено на провал", - подчеркнул спецпредставитель США.



Как сообщал УНН, по словам постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко, если не удастся убедить Россию в рамках Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно поддержки размещения миротворцев ООН на Донбассе, есть вариант командирования такой миссии в рамках другой региональной организации, которая будет иметь мандат ООН.



