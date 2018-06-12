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Установлены личности более 40 членов "Самообороны Крыма", которые похищали людей

Установлены личности более 40 членов "Самообороны Крыма", которые похищали людей

КИЕВ. 12 июня. УНН. Прокуратура АР Крым установила личности более 40 членов так называемой "Самообороны Крыма", которые задерживали и похищали граждан Украины. Об этом заявил глава прокуратуры Крыма Гюндуз Мамедов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"На сегодняшний день более сорока членам незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщено о подозрении. Эти подозрения основываются на бесспорных доказательствах. Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске, однако, в отдельных случаях, мы будем настаивать на объявлении их и в международный розыск", - сказал Мамедов.

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Как сообщалось, во время осуществления досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 года члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в г. Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

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Напомним, прокуратура объявила о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма".

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, похищение
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