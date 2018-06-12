Установлены личности более 40 членов "Самообороны Крыма", которые похищали людей

КИЕВ. 12 июня. УНН. Прокуратура АР Крым установила личности более 40 членов так называемой "Самообороны Крыма", которые задерживали и похищали граждан Украины. Об этом заявил глава прокуратуры Крыма Гюндуз Мамедов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"На сегодняшний день более сорока членам незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщено о подозрении. Эти подозрения основываются на бесспорных доказательствах. Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске, однако, в отдельных случаях, мы будем настаивать на объявлении их и в международный розыск", - сказал Мамедов.

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Как сообщалось, во время осуществления досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 года члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в г. Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

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Напомним, прокуратура объявила о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма".