Главы МИД "нормандской четверки" полтора часа посвятили теме заложников - Геращенко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" во время встречи в Берлине полтора часа обсуждали тему освобождения заложников и политзаключенных, назывались конкретные фамилии. Об этом написала в Facebook представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.

"Только что по телефону говорили с министром Павлом Климкиным, который имел в понедельник встречу в нормандском формате с коллегами из Германии, Франции и министром ИС РФ. Павел сообщил, что впервые во время встречи в нормандском формате теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа, впервые обсуждалась инициатива допуска обмудсвумен к задержанным в РФ и в Украине", - написала Геращенко.

По ее словам, министры обсудили и количество задержанных, конкретные фамилии и судьбы людей.

"Наши партнеры из Франции и Германии также отмечают принципиальность и приоритетность решения этого гуманитарного вопроса, который не должен быть политизированным (хорошо, что во время своих визитов в Украину министры встречались с семьями заложников). Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить", - отметила политик.

Она также сообщила, что во время встречи поднимался и вопрос поиска пропавших без вести, и допуск в тюрьмы МККК.

Напомним, 11 июня министры иностранных дел "нормандской четверки" провели первую встречу с февраля 2017 года.

Как сообщал УНН, после завершения четырехсторонних переговоров в Берлине Россия и Украина не пришли к согласию относительно миротворцев ООН на Донбассе.