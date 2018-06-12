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Непогода в Бангладеш: есть жертвы, начата эвакуация

Непогода в Бангладеш: есть жертвы, начата эвакуация

КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате оползня возле лагеря для беженцев рохинья в Бангладеш погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу района Мамунура Рашида, передает УНН.

Большинство из жертв были завалены грязью после того, как с холмов начал сдвигаться грунт.

Отмечается, что в прошлом году от оползня погибли по меньшей мере 170 человек.

Представительные учреждения также предупреждают о потенциальных возможностях для возникновения гуманитарной катастрофы в течение ближайших месяцев, поскольку сильные дожди идут в районе, где расположен крупнейший в мире лагерь беженцев.

На данный момент эвакуировали уже 29 000 беженцев.

Как сообщал УНН, муссонные дожди и также сильный ветер в Бангладеш наносят ущерб лагерям беженцев, в которых проживают мусульмане-Рохин из штата Аракан в Мьянме.

Ветры сносят пластиковые крыши домов, а муссоне дожди делают доставку продуктов и медикаментов почти невозможной.
Кроме того существует угроза инфекционных заболевания из-за того, что беженцы используют смесь чистой воды с дождевой.

Отметим, что в лагерях беженцев находятся 200 000 мусульман-Рохин.

Источник: УНН
Теги: эвакуация, непогода, жертвы
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