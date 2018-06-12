В Германии судят украинца, который пьяным сбил сотрудницу полиции

КИЕВ. 12 июня. УНН. В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия судят 49-летнего водителя грузовика из Украины Валерия Ю. Украинца обвиняют в наезде на полицейский автомобиль, в результате чего погибла сотрудница полиции, передает УНН со ссылкой на DW.

Дальнобойщика обвиняют в том, что 27 декабря 2017 года он, находясь за рулем грузовика наехал на полицейский автомобиль, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции. Еще двое полицейских получили тяжелые травмы. В день аварии в крови подсудимого обнаружили недопустимо высокое содержание алкоголя - около 2,6 промилле.

Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Адвокат подсудимого сообщил, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61.

Сам подсудимый говорит, что ничего не помнит о трагическом инциденте. В суде на запрос DW сообщили, что украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в результате ДТП 23-летняя сотрудница полиции погибла, еще двое участников ДТП получили ранения.