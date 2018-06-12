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Украинец стал двукратным чемпионом мира по слэм-данков

Украинец стал двукратным чемпионом мира по слэм-данков

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Маниле (Филиппины) состоялся конкурс слэм-данков в рамках чемпионата мира по баскетболу 3х3, передает корреспондент УНН.

Квалификационный этап соревнований преодолели четверо участников, среди которых оказалось двое украинский - Дмитрий "Смув" Кривенко и Вадим "Miller" Пиддубченко, а также представитель Франции и Филиппин.

После нескольких попыток судьи отсеяли двух данкеров, а в финал прошел француз Ги Дюпи и наш Кривенко. Более удачный выступлением отличился украинец, которому и досталась золотая медаль чемпионата мира.

Заметим, что это уже второе "золото" Кривенко на чемпионатах мира. Впервые он победил на чемпионате мира 2016 года.

Напомним, что Пиддубченко в прошлом году получил "бронзу" ЧМ во Франции.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, победа
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