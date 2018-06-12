В ООС продемонстрировали боеготовность украинских танков

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня, 12 июня, была проведена проверка готовности подразделений одной из танковых бригад ВС Украины в составе Объединенных сил. Личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

В итоге проверки было оценено, что личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.



"Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 11 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. Боевики 27 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.