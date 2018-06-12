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Спонсор Brexit Бэнкс признал передачу Кремлю номера телефона кампании Трампа

Спонсор Brexit Бэнкс признал передачу Кремлю номера телефона кампании Трампа

КИЕВ. 12 июня. УНН. Британский бизнесмен Аарон Бэнкс, который спонсировал Brexit, вручил российскому послу в Лондоне Александру Яковенко номер телефона команды президентской кампании Дональда Трампа. Об этом он сказал во вторник во время заседания Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, передает УНН со ссылкой на Independent.

Бэнкс настаивал на том, что во время встречи с российским послом в Лондоне, вопросы номера телефона команды Трампа было "единственным, что имело значение", потому что русские хотели найти контакт с его переходной командой.

Напомним, ранее СМИ, ссылаясь на слитую электронную переписку Бэнкса, сообщали о том, что бизнесмен ездил в Москву в феврале 2016 и неоднократно контактировал с российскими чиновниками, чтобы обсудить возможности бизнеса и вопросы, представляющие взаимный интерес во время кампании по Brexit и после нее.

Также сообщается, что Бэнкс был знаком с Александром Удодом, которого считают российским разведчиком, и которого выслали из Британии после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Электронные письма, которые попали в "The Observer" и "The Sunday Times", также показали, что посол спрашивал миллиардера, заинтересован ли в участии в соглашении о сибирских золотых рудниках.

Господин Бэнкс признался, что он встретился с бизнесменом относительно золотых рудников, заявив депутатам: "Я бизнесмен, почему бы не я? Я думал, что это интересно".

В то же время он заявил, что убежден, что это соглашение было слишком рискованным для инвестиций.

"У меня нет деловых интересов в России, и я не заключал никаких деловых соглашений в России", - сказал бизнесмен.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, бизнес, Великобритания, Президент
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