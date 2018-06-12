Спонсор Brexit Бэнкс признал передачу Кремлю номера телефона кампании Трампа

КИЕВ. 12 июня. УНН. Британский бизнесмен Аарон Бэнкс, который спонсировал Brexit, вручил российскому послу в Лондоне Александру Яковенко номер телефона команды президентской кампании Дональда Трампа. Об этом он сказал во вторник во время заседания Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, передает УНН со ссылкой на Independent.

Бэнкс настаивал на том, что во время встречи с российским послом в Лондоне, вопросы номера телефона команды Трампа было "единственным, что имело значение", потому что русские хотели найти контакт с его переходной командой.



Напомним, ранее СМИ, ссылаясь на слитую электронную переписку Бэнкса, сообщали о том, что бизнесмен ездил в Москву в феврале 2016 и неоднократно контактировал с российскими чиновниками, чтобы обсудить возможности бизнеса и вопросы, представляющие взаимный интерес во время кампании по Brexit и после нее.

Также сообщается, что Бэнкс был знаком с Александром Удодом, которого считают российским разведчиком, и которого выслали из Британии после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.



Электронные письма, которые попали в "The Observer" и "The Sunday Times", также показали, что посол спрашивал миллиардера, заинтересован ли в участии в соглашении о сибирских золотых рудниках.



Господин Бэнкс признался, что он встретился с бизнесменом относительно золотых рудников, заявив депутатам: "Я бизнесмен, почему бы не я? Я думал, что это интересно".



В то же время он заявил, что убежден, что это соглашение было слишком рискованным для инвестиций.



"У меня нет деловых интересов в России, и я не заключал никаких деловых соглашений в России", - сказал бизнесмен.