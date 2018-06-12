Украина будет получать газ по газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию - Порошенко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украина будет получать газ по Трансанатолийскому трубопроводу через Болгарию и Румынию. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в Турции, передает УНН.

"TANAP теперь станет огромным вкладом в процветание всего региона. Это не просто совершенно новый проект, но также и новый этап освоения источников газа, который будут поставлять в европейскую систему. Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию, Румынию газ", - подчеркнул Президент.

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По словам Порошенко, этот трубопровод является не только энергетической безопасностью Азербайджана, Турции, но и Европы.