В центре Парижа вооруженный мужчина захватил заложников

КИЕВ. 12 июня. УНН. В 10-м округе французской столицы Парижа преступник, угрожающий взорвать бомбу, забаррикадировался в одном из зданий вместе с заложниками. Он удерживает двух мужчин и беременную женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.

Предполагаемый террорист потребовал организовать ему встречу с представителями посольства Ирана, якобы для того, чтобы через них передать свои требования властям Франции. Он также требует, чтобы полиция покинула район.



Преступник утверждает, что один из заложников пытался оказать сопротивление, и он ударил его гаечным ключом между глаз, тяжело ранив. Состояние двух других заложников, с его слов, нормальное.



На данный момент полиция считает, что у мужчины есть сообщник вне здания и активно занимается его поисками.

Как сообщал УНН, мужчина, который, по данным полиции, выстрелил в офицера, прежде чем забаррикадироваться в квартире в американском штате Флориде, убил четырех детей, которых он держал в заложниках, прежде чем убить себя.