Махинации с футбольной травой: столичные власти обвинили в сговоре с коммерческой дочкой ФФУ

КИЕВ. 12 июня. УНН. По итогам тендерной процедуры, которая по сути была бутафорной, коммерческая компания Федерации футбола Украины - ООО "ФФУ Продакшн" - получила подряд на строительство более 60 футбольных полей в столице. Сейчас компания срывает сроки проведения работ и за это должны отвечать, как чиновники, так и "бизнесмены". Об этом в комментарии УНН рассказал член постоянной комиссии КГС по вопросам собственности Михаил Будилов.

По его словам, ООО "ФФУ Продакшн" должен быть заблокирован доступ к участию в тендерных процедурах, если компания не может должным образом выполнить взятые на себя полномочия.

"Мы эту тему развиваем. Этот вопрос очень важен для города и общественность должна об этом знать. Но заказчиком здесь является городское коммунальное предприятие. КП, когда определяло победителя торгов, когда проводило торги, должно былло в своем техническом задании прописать, что строительные мощности и количество работников потенциального победителя должны быть не менее такого-то значения ... То есть, они должны понимать, о каких объемах идет речь. Они сделали такой тендер, что зашла на него только одна организация, которая, по сути, и победила. Но это был никакой не конкурс, а некая бутафория под одну организацию.

А потом оказалось, что эта организация не может в нормальном количестве построить эти поля. Сегодня в Деснянском районе они работают, но объекты еще не сдали, хотя и должны были это сделать еще в начале мая, согласно договоров", - рассказал депутат.

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Он отметил, что отвечать за срыв работ по строительству футбольных полей со стороны "ФФУ Продакшн" должны, в том числе, и чиновники от столичной власти, которые стали заказчиками услуг от "коммерческой дочки" ФФУ.

"Я считаю, что отвечать, давать объяснения должен и заказчик, и "ФФУ Продакшн". Также это должно сделать именно КП, которое допустило такую ​​ситуацию. Это их зона ответственности. "ФФУ Продакшн" только скажет, что они подали те документы, которые были предусмотрены (на тендер). И все на этом. Поэтому, пусть КП терпер расскажет, как оно организовывало тендер, который выиграла фирма, которая не может выполнить работы", - отметил Будилов.

Наконец, депутат выразил уверенность, что столичные чиновники в этом конкретном тендере действовали в сговоре с "ФФУ Продакшн".

"То, что они были в сговоре - это ясно и логично. Теперь должны давать объяснения, в первую очередь, - КП", - резюмировал он.

Напомним, от ГПУ и НАБУ требуют возбудить уголовное производство по фактам уличенного журналистами коррупционного скандала вокруг закупки услуг по реконструкции и строительству футбольных полей с искусственной травой по всей стране. Львиную долю бюджетных средств на этом освоило именно ООО "ФФУ Продакшн", которое при этом еще и значительно завысило цену на свой товар, убеждены СМИ.