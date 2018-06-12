В Госавиаслужбе разъяснили, почему ограничили использование беспилотников

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Государственной авиационной службе Украины пояснили временный порядок использования беспилотников до 2 кг, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

"Временный порядок не запрещает эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов использования воздушного пространства выше 50 м, а лишь устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты, или в случае невыполнения любого из требований", - отметили в ведомстве.

То есть, при подании заявки на использование дрона можно будет выйти за указанные ограничения.

В Госавиаслужбы объяснили, что такие меры связаны исключительно с вопросами безопасности.

В то же время, в ведомстве отметили, что остаются открытыми для диалога об ограничениях при использовании легких беспилотников.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила полеты дистанционных пилотируемых воздушных судов над дорогами государственного значения, улицами городов и сел, железными дорогами, местами аварий и тому подобное. Соответствующие ограничения выписаны во Временном порядке использования воздушного пространства Украины.