NASA показало новый снимок Земли из космоса

КИЕВ. 12 июня. УНН. NASA показало снимок Персидского залива из космоса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter NASA.

"Даже темнота ночи не может скрыть красок пустыни, которая граничит с Персидским заливом", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, компания SpaceX откладывает с конца 2018 до середины 2019 первый коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.

Ранее, NASA намерено начать покупать места на небольших коммерческих спутниках до конца года и начать искать миниатюрные приборы для рейсов на Луну.

Напомним, шведские учёные вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25".