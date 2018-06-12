Отравление детей в Николаеве: полиция нашла виновного

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции выяснили, что к инциденту, который имел место 21 мая во николаевской общеобразовательной школе № 6, причастен 16-летний юноша. Парень признался, что распылил в помещении уборной учебного заведения перечный баллончик не нарочно, а по собственной неосторожности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Николаевской области.

В информации от 21 мая сообщалось о госпитализации в медицинское учреждение с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести 36-х учеников общеобразовательной школы № 6. Дети жаловались на першение в горле, слезоточивость глаз и головную боль.



Следователи Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".



Принятыми следственно-розыскными мероприятиями сотрудники отдела ювенальной превенции Заводского отдела полиции установили лицо, которое обоснованно подозревается в совершении хулиганских действий. Правонарушителем оказался 16-летний учащийся одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому. Парень признался в содеянном.



В присутствии дедушки правоохранители опросили подростка. Он пояснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, по собственной неосторожности.



По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления.



Досудебное следствие продолжается.



Как сообщал УНН, инцидент произошел 21 мая утром. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения медицинского осмотра до 2-й городской детской больницы было доставлено 36 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.



Полиция квалифицировала отравления газом николаевских школьников как хулиганство.