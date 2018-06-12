Рынок крепкого алкоголя в Эстонии падает быстрее темпов потребления

КИЕВ. 12 июня. УНН. Рынок крепких алкогольных напитков в Эстонии уже шестой год переживает падение, однако повышение акцизов на алкоголь приостановило этот спад, утверждает исполнительный директор Союза производителей и импортеров алкоголя Эстонии Трийн Кутберг, пишет LETA/BNS, передает УНН.

“...большая часть потребляемого в Эстонии крепкого алкоголя привезена из Латвии и это обстоятельство ставит весь сектор в очень сложное положение. Производство крепкого алкоголя за год упало почти на 30%.

Продажи на внутреннем рынке упали на 23%, в то же время, общий объем алкоголя, привезенный жителями Эстонии из-за границы, по данным Института конъюнктуры, вырос на 225%. Эти показатели свидетельствуют о неестественных и драматических изменениях на рынке, они же отражаются и в данных о потреблении”, — отметила Кутберг.

Потребление крепкого алкоголя снизилось за последние шесть лет, однако состоявшийся в прошлом году спад, по оценке союза, оказался сильнее среднего за прежние годы. Таким образом, по оценке союза, можно предположить, что если бы повышение акцизов за последние годы было меньшим, то и потребленного крепкого алкоголя в 2017 году было бы меньше.

“Общий рост потребления, вызванный главным образом ростом потребления пива, подтверждает тенденцию последних лет, что жители Эстонии, если судить по данным потребления абсолютного алкоголя, в первую очередь пьют пиво. Важно также отметить, что так было и до состоявшегося летом прошлого года повышения акциза”, — подчеркнула Кутберг.

Как сообщал УНН, в Украине уровень легального производства водки за год снизился на 20%. Причины, как говорят эксперты, в том, что падает покупательская способность на фоне значительно завышенных акцизов.

Теневой сегмент алкогольного украинского рынка тем временем растет достаточно высокими темпами.

Также отметим, что Украина, по данным ЕС, стала лидером по производству нелегальной алкогольной продукции. Наш теневой рынок спиртного достигает 60% и выводит из бюджетов около 360 млн евро, подчеркнули в Европарламенте.

В ЕС даже заявили о намерениях самостоятельно бороться с украинским контрафактом, путем формирования открытых списков нелегальных производителей.

Такую инициативу европейцев уже поддержали отечественные официальные производители алкоголя.

“Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам”, — отметила по этому поводу Глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.