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Правозащитники зафиксировали с начала аннексии Крыма 55 случаев пыток

Правозащитники зафиксировали с начала аннексии Крыма 55 случаев пыток

КИЕВ. 12 июня. УНН. С начала аннексии Крыма правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток против жителей полуострова. Об этом сообщила на пресс-конференции координатор "КримSOS" Тамила Ташева, передает УНН со ссылкой на сообщение на "Радио Свобода".

Она рассказала, что начала аннексии Крыма Россией украинские правозащитные организации зафиксировали 181 случай негуманного обращения с жителями полуострова, из них 55 случаев пыток.

Ташева отметила, что первые случаи негуманного отношения к людям были зафиксированы в марте 2014 года и связанные "с спецоперацией России по захвату Крыма".

Начальник отдела прокуратуры АР Крым Максим Кандзьоба рассказал, что крымская прокуратура возбуждает уголовные дела по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми на временно оккупированной территории.

Он сообщил, что в настоящее время зарегистрировано около 140 уголовных производств.

Напомним, Президент Украины поручил украинскому Омбудсмену Людмиле Денисовой осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму.

Источник: УНН
Теги: Крым, правозащитники, пытки
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