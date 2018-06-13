Путин несет глобальную угрозу и о смягчении санкций не должна идти речь в Европе - Парубий
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Европе не будет возникать вопрос о смягчении или отмене санкций, если там поймут, что Путин представляет глобальную угрозу. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с председателем сената Французской Республики Жераром Ларше, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.
"Если будет правильное понимание, что Путин представляет глобальную угрозу, то не будет возникать дискуссия в Европе по смягчению или снятию санкций", - заявил Парубий.
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Он поблагодарил председателя и членов сената Французской Республики за поддержку и консультативную помощь, которую они осуществляли во время проведения реформы децентрализации.
В свою очередь Жерар Ларше поздравил председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с принятием Закона Украины "О высшем Антикоррупционном суде".
Ранее Парубий призвал ЕС ввести санкции в отношении причастных к "Северному потоку-2".