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Путин несет глобальную угрозу и о смягчении санкций не должна идти речь в Европе - Парубий

Путин несет глобальную угрозу и о смягчении санкций не должна идти речь в Европе - Парубий

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Европе не будет возникать вопрос о смягчении или отмене санкций, если там поймут, что Путин представляет глобальную угрозу. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с председателем сената Французской Республики Жераром Ларше, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.

"Если будет правильное понимание, что Путин представляет глобальную угрозу, то не будет возникать дискуссия в Европе по смягчению или снятию санкций", - заявил Парубий.

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Он поблагодарил председателя и членов сената Французской Республики за поддержку и консультативную помощь, которую они осуществляли во время проведения реформы децентрализации.

В свою очередь Жерар Ларше поздравил председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с принятием Закона Украины "О высшем Антикоррупционном суде".

Ранее Парубий призвал ЕС ввести санкции в отношении причастных к "Северному потоку-2".

Источник: УНН
Теги: ЕС, Владимир Путин, Франция, санкции, Украина, Андрей Парубий
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