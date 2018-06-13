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Град с кулак побил на Закарпатье около 200 крыш в домах

Град с кулак побил на Закарпатье около 200 крыш в домах

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КИЕВ. 12 июня. УНН. В Закарпатской области прошел сильный град с грозами и ветром, в результате чего были повреждены крыши жилых домов, попадали деревья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы У ГСЧС в Закарпатской области, передает УНН.

По информации пресс-службы, в результате ухудшения погодных условий (град, ливни и сильный ветер) повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района, а именно: в селе Брод - 150 кровель, с. Дешковица - 10 кровель, с. Ильница - 12 кровель и селе Осий - 10 кровель.

Отмечается, что информация о количестве поврежденных крыш уточняется. В то же время в ведомстве заверили, что пострадавших нет.

Также сильные порывы ветра, как рассказали в УГСЧС, привели к падению деревьев на автодороги на дворе территории края.

По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев в Хустском (2), Тячевском (4) районах и г. Мукачево (1).

Подразделениями Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области и представителями органов местной власти принимаются  меры по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщал УНН, пользователи социальных сетей сообщают о непогоде в Ужгороде, а также делятся фото и видео ливня и крупного града, которым засыпало город.

Источник: УНН
Теги: Украина, Град, Закарпатье
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