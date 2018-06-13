КИЕВ. 12 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерег французский бизнес от участия в строительстве "Северного потока-2". Об этом он заявил на встрече с председателем сената Французской Республики Жераром Ларше, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.

"Северный поток 2 - это не экономический проект. Это проект политический. Этот проект нужен России для шантажа Европы", - подчеркнул он.

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В связи с этим Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в "бесперспективном и сомнительном проекте по строительству газопровода "Северный поток 2".

Напомним, Швеция дала разрешение на "Северный поток-2".