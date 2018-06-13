ГПУ экстрадировала в прошлом году в другие страны 135 преступников

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украина в течение 2017 года выдала иностранным странам 135 правонарушителей. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Всего в течение 2017 года ГПУ было выдано в иностранные государства 135 правонарушителей. Работаем дальше", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник надеется на ускорение процесса экстрадиции судьи Чауса в Украину

Как сообщал УНН, Украина экстрадировала во Францию торговца кокаином, который является гражданином Турции.