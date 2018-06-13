Новости: Криминал и ЧП
Вторник, 12 июня 2018, 20:55 • Александр Сивачук • 7560
ГПУ экстрадировала в прошлом году в другие страны 135 преступников
КИЕВ. 12 июня. УНН. Украина в течение 2017 года выдала иностранным странам 135 правонарушителей. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Всего в течение 2017 года ГПУ было выдано в иностранные государства 135 правонарушителей. Работаем дальше", - написал он.
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Как сообщал УНН, Украина экстрадировала во Францию торговца кокаином, который является гражданином Турции.
Источник: УНН