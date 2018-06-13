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Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о ЗСТ и содействие освобождению заложников

Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о ЗСТ и содействие освобождению заложников

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопросы завершения переговоров о свободной торговле, содействие освобождению заложников и расширения двустороннего сотрудничества. Об этом шла речь во время встречи обоих президентов в Турции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

По информации пресс-службы, глава украинского государства призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников.

"Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан", - отметили в АПУ.

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Отдельно отмечалось, по информации пресс-службы, важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Также, как рассказали в АП, президенты двух стран обменялись мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Напомним, Украина выходит на "финишную прямую" по ЗСТ с Турцией.

Источник: УНН
Теги: зона свободной торговли, Украина, Турция, Петр Порошенко
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