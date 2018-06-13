Ураган и гроза: в Тернопольской области подтопило несколько хозяйств

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня в результате осложнения погодных условий на территории Тернопольской области в селе Шибалин Бережанского района прошел ураган с грозой и градом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 20:00 в данном населенном пункте повреждена кровля жилого дома на площади ориентировочно 100 кв.м, заилено 3 домохозяйства и 3 домохозяйства подтоплены", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ливень с градом накрыл Черновцы: пользователи показали "океаны" на железной дороге

По информации спасателей, для откачки воды из затопленных территорий были направлены дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части Управления в составе 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, град с кулак побил на Закарпатье около 200 крыш в домах.