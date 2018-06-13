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Сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал ЧМ по баскетболу 3х3

Сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал ЧМ по баскетболу 3х3

КИЕВ. 12 июня. УНН. Мужская национальная сборная Украины уступила команде Словении в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3×3, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Несмотря на плотную защиту украинцев, словенцы жестко пошли вперед и первыми открыли счет. Впоследствии Тимофеенко ответил на это дальним попаданием. Но после двух минут игры впереди были соперники — 5:3. Кольченко дальним выстрелом не дал балканцам начать отрыв в счете.

Впрочем после более трех сыгранных минут агрессивное давление словенцев в сочетании с дальними бросками позволил им оторваться на четыре очка. После половины игрового времени на табло отразилось равновесие — 11:11.

В дальнейшем борьба еще более обострилась, зато результативность снизилась. По 2:17 до конца основного игрового времени счет был снова равный — 13:13.

Словенцы оторвались на три очка, и дальний попадание Липовцев сократило разницу. Однако соперник вновь увеличил преимущество, а заключительные штрафные поставили точку в ожесточенной борьбе — 15:21. Сборная Украины прекратила борьбу на стадии четвертьфинала.

Заметим, что на групповом этапе сборная Украины финишировала второй, одержав победу над Нигерией, Хорватией, Иорданией и уступив Латвии.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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