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Роухани: заявления европейцев по СВПД должны быть подкреплены практическими шагами

Роухани: заявления европейцев по СВПД должны быть подкреплены практическими шагами

КИЕВ. 12 июня. УНН. Тегеран пока доволен позициями и заявлениями европейских лидеров о намерении сохранять Общий всеобъемлющий план действий (СВПД), однако они должны быть подкреплены практическими шагами. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани, сообщает УНН.

По информации агентства, Роухани во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что удовлетворен позициями и заявлениями европейских лидеров, включая Францию, относительно стремления сохранять ядерное соглашение. В то же время, отмечает агентство, он указал на необходимость того, чтобы эти заявления и позиции сопровождались практическими и ощутимыми действиями и решениями, которые приносили бы пользу Исламской Республики Иран от участия в СВПД, однако отведенное на это время ограничено.

“Мы не должны допустить, чтобы это великое достижение дипломатии было разрушено посредством односторонних действий и нарушениями со стороны других, — сказал Роухани. — Если Иран не сможет воспользоваться преимуществами соглашения, оставаться на практике в нем будет невозможно. Надеюсь, что усилия пяти стран и Европейского союза наряду с Ираном будут успешными и плодотворными”.

Как сообщал УНН, Иран предупредил Европу, что время для спасения многостороннего соглашения о ядерной программе Тегерана сбегает, и повторил критику США за односторонний выход Вашингтона из этого соглашения.

Источник: УНН
Теги: Франция, Иран, договор
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