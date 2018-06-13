Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP запланированы на июнь 2019

КИЕВ. 12 июня. УНН. Первые поставки газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который был введен во вторник в эксплуатацию в турецком городе Эскишехир, начнутся в июне 2019 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время брифинга для журналистов, передает УНН.

“Энергетика является сферой сотрудничества, а не противостояния. TANAP — наглядное тому свидетельство. Ожидается, что первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд куб. м газа в год, 10 из которых пойдут в Европу. Первые поставки газа по TANAP к границе Греции планируется осуществить уже к июню 2019 года”, — приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера.

Как сообщал УНН, Турция и Азербайджан запустили Трансанатолийский газопровод. Церемония введения в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), который входит в “Южный газовый коридор” и предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, прошла во вторник в городе Эскишехир.