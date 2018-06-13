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Tesla уволит более 4000 сотрудников для сокращения расходов

Tesla уволит более 4000 сотрудников для сокращения расходов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Об этом объявил во вторник глава компании Маск, передает УНН.

Он в своем Twitter отметил, что публикует внутрикорпоративный циркуляр, так как документ уже просочился в прессу. "Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране", - отметил Маск.

Он обусловил увольнения также решением не продлевать срок контракта с сетью магазинов стройматериалов Home Depot и сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики. Сокращения коснутся в основном рабочих, находящихся на зарплате в компании.

В ноябре 2016 года Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за 2,6 млрд долларов. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.

Как сообщал УНН, основатель компании Tesla Маск анонсировал появление нового электрокара Tesla с двумя двигателями.

Источник: УНН
Теги: США, технологии
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