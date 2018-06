Tesla уволит более 4000 сотрудников для сокращения расходов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Об этом объявил во вторник глава компании Маск, передает УНН.

Он в своем Twitter отметил, что публикует внутрикорпоративный циркуляр, так как документ уже просочился в прессу. "Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране", - отметил Маск.

Он обусловил увольнения также решением не продлевать срок контракта с сетью магазинов стройматериалов Home Depot и сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики. Сокращения коснутся в основном рабочих, находящихся на зарплате в компании.

В ноябре 2016 года Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за 2,6 млрд долларов. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx