Аноним сообщил о заминировании ряда станций столичной подземки

КИЕВ. 13 июня. УНН. Пресс-служба столичного метрополитена информирует о получении сообщения о заминировании целого ряда станций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу киевского метро в Twitter.

“Внимание! Поступил анонимный звонок о минировании. Станции „Крещатик“, „Оболонь“, „Выдубичи“ и „Олимпийская“ закрыты для пассажиров”, — указано в сообщении.

В настоящее время проводится проверка правоохранителями на наличие взрывных устройств на территории инфраструктуры киевского метрополитена.

Как сообщал УНН, тем временем в Харькове в шестой раз “заминировали” бизнес-центры. В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.