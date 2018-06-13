Премьер Македонии рассказал, какое название для его страны согласовали с Грецией

КИЕВ. 13 июня. УНН. Премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил заявление своего греческого коллеги о достижении соглашения о решение 27-летнего спора между странами из-за названия бывшей югославской республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

По словам Заева, стороны согласовали новое название для его страны — Северная Македония (Severna Makedonija), чтобы положить конец спору, который препятствовал вступлению Македонии в ЕС и НАТО.

Заев 12 июня заявил, что соглашение сохраняет македонскую этническую и культурную идентичность. “Пути назад нет”, — сказал он.

Документ в Македонии вынесут на референдум. Греческий коллега Заева Алексис Ципрас отметил, что это соглашение позволит четко разграничивать греческую провинцию Македонию и страну.

Спор о названии Македонии — страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, — продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции, который тоже называется Македония.

Как сообщал УНН, Греция и Македония достигли договоренности, которая положит конец многолетней споре о названии небольшой балканской страны. Об этом заявил премьер Греции Ципрас.