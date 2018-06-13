Трамп: Ким Чен Ын дал понять, что ядерное разоружение КНДР начнется почти немедленно

КИЕВ. 13 июня. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын дал понять, что процесс ядерного разоружения страны начнется практически немедленно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан во вторник, передает УНН.

“Я считаю, что мы начнем процесс денуклеаризации Северной Кореи сейчас. Я верю в то, что он (Ким Чен Ын) вернется (в КНДР) и приступит к этому практически немедленно. Он уже дал это понять”, — заметил Трамп.

“Мы получили назад (американских) заложников, они (северокорейцы) подорвали один из своих полигонов, на самом деле свой главный испытательный полигон. Некоторые люди считают его единственным полигоном для испытаний (Пхеньяна). Они также избавляются от своих ракет, что отражено в документе, составленном впоследствии”, — продолжал Трамп, уточнив, что имеет в виду демонтаж полигонов, предназначенных для испытаний ракет, и многое другое.

“В общем, это процесс, который идет стремительно”, — резюмировал президент США. Также американский лидер заявил, что без воинственной риторики со стороны администрации США в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына дело не дошло бы до саммита в Сингапуре.

“Я считаю, что без риторики нас бы здесь (в Сингапуре) не было. Конечно, мы вводили новые санкции и делали другие вещи, но... Прошлые администрации придерживались политики хранения молчания: если они (КНДР) заявили что-то угрожающее или очень плохое, отвечать на это нельзя. Это не ответ, поступать надо не так”, — отметил Трамп.

Он признался, что ему не нравилась переходить на личности, говоря о руководстве КНДР. “Я ненавидел риторику. Иногда я чувствовал себя при этом глупо. Но выбора у нас не было”, — пояснил глава государства.

Как сообщал УНН, обнародовано полный текст подписанного документа Трампа и Ким Чен Ына.