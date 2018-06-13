Глава МВД Франции считает, что захвативший заложников в Париже может быть психически больной

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон высказал мнение, что человек, который захватил во вторник двух заложников в центре Парижа, может оказаться психически больным. Об этом, как свидетельствует репортаж телеканала BFM, министр заявил группе журналистов, прибывших на место происшествия, передает УНН.

“Злоумышленник является 26-летним марокканцем. Он не числится в электронных базах данных на исламских радикалов и лиц, склонных к терроризму. Судя по всему, речь идет просто о психически больном человеке. Об этом свидетельствуют, в частности, его путаные высказывания, сделанные при переговорах с полицией в то время, как он удерживал заложников”, — сказал министр.

Ранее телеканал BFM сообщил, что в ходе переговоров с полицией злоумышленник требовал, чтобы к нему был вызван посол Ирана во Франции. Также он очень путано вспоминал в ходе разговора о различных терактах, произошедших во Франции и о тех террористов, их совершивших. Он неоднократно касался темы мусульманской религии.

В захваченных помещениях он удерживал двух заложников. Одна комната и заложник в ней были облиты бензином. Полиции пришлось использовать при штурме специальный пожарный робот, который распылил в этой комнате химическую смесь, которая нейтрализует горючую жидкость. По итогам операции, проведенной силами спецподразделения парижской полиции, злоумышленник был задержан, заложники — освобождены.