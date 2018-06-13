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Испанский клуб приобрел у "Динамо" защитника Антунеша

Испанский клуб приобрел у "Динамо" защитника Антунеша

КИЕВ. 13 июня. УНН. Испанский “Хетафе” выкупил права на контракт португальского защитника киевского “Динамо” Виторину Антунеша, сообщает УНН со ссылкой на сайт представителя Примеры.

Контракт Антунеша с “Хетафе” рассчитан на два года. Другие детали трансфера между сторонами не разглашаются.

В прошлом сезоне Антунеша провел за “Хетафе” 36 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи, и помог команде завоевать 8-е место в чемпионате Испании.

Заметим, что цвета “Динамо” защитник защищал с февраля 2015 года, когда перешел в киевской клуб из испанской “Малаги”. В его активе 79 поединков в “бело-синий” форме и 5 забитых мячей.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Динамо
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