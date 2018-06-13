ЕС представит в июне доклад о мерах безопасности после инцидента в Солсбери

КИЕВ. 13 июня. УНН. Европейский союз в конце июня представит на рассмотрение стран — участниц доклады, в которых будут предложены меры в сфере безопасности, по гибридным угрозам, а также последующие действия в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила во вторник, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, передает УНН.

Депутатам в ходе дня заседания были представлены доклады о сотрудничестве Евросоюза с НАТО и борьбе с киберугрозами.

“Евросовет, после нападения в Солсбери, призвал ЕС к принятию более активных мер в сферах кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведки. А также, в тесном сотрудничестве с НАТО, по вопросам химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности”, — сказала глава европейской дипломатии. “В настоящее время мы работаем над решением этой задачи”, — добавила Могерини.

“Разработанные нами предложения будут изложены в трех документах, которые мы представим в Евросовете в конце этого месяца. Это совместный доклад о последующих действиях в связи с (инцидентом в) Солсбери, совместный доклад о ходе осуществления 22 совместных мер ЕС-НАТО по гибридным угрозам, а также доклад о работе Союза безопасности”, — сообщила Могерини.

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