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Госдепартамент США одобрил продажу Индии ракет и компонентов для вертолетов Apache

Госдепартамент США одобрил продажу Индии ракет и компонентов для вертолетов Apache

КИЕВ. 13 июня. УНН. Госдепартамент принял решение одобрить потенциальную продажу Индии ракет, радаров и запчастей для шести вертолетов Apache модификации AH-64E на общую сумму в 930 млн долларов. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны, передает УНН.

Там уточнили, что ранее власти Индии изъявили желание приобрести 14 вертолетных двигателей, четыре радара для систем управления огнем, порядка 470 ракет различного типа и назначения, семь приборов ночного видения для пилотов, 14 навигационных систем, а также учебные ракеты, патроны для авиационных пулеметов и так далее. “Эта потенциальная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, она позволит укрепит американо-индийские стратегические отношения, усилить безопасность важного партнера, который продолжает отстаивать политическую стабильность, мир и экономический прогресс в Южной Азии”, — отметили в Пентагоне.

Там также указали, что поступление Индии данной техники вместе с вертолетами позволит улучшить способность вооруженных сил страны атаковать наземные защищенные цели. Однако это не изменит баланс сил в регионе.

Соответствующее уведомление также было направлено в Конгресс. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого оружейного контракта и возможное его блокирование.

Как сообщал УНН, министр обороны Турции заявил, что С-400 не представляют угрозы для вооружения НАТО.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Индия
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