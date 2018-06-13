Джордж Буш-старший - первый американский президент в истории, который отметил 94-летие

КИЕВ. 13 июня. УНН. Бывший президент США Джордж Буш-старший отпраздновал собственное 94-летие. Таким образом, Буш-старший побил рекорд долгожительства среди американских президентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что свой девяносто четвёртый день рождения Буш-старший встретил дома в Кеннебанкпорте штат Мэн.

Следует отметить также, что 1 октября этого года свой 94 день рождения отпразднует другой бывший американский президент — Джимми Картер. К этому старейшими президентами считались Джеральд Форд и Рональд Рейган — оба дожили до 93 лет.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии. Буш родился в Массачусетсе 12 июня 1924 года. Во время Второй Мировой войны был самым молодым военным летчиком в Вооруженных Силах США, воевал на Тихоокеанском театре военных действий. После войны окончил Йельский университет.

Был послом США в ООН и Китае. В 1970-х он возглавлял Центральное разведывательное управление. Перед избранием на должность президента, занимал должность вице-президента при президентстве Рональда Рейгана.

Как сообщал УНН, недавно бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в штате Мэн из-за низкого кровяного давления.