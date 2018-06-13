Теннисист Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Ноттингеме

КИЕВ. 13 июня. УНН. На травяном турнире категории челленджер “Nature Valley Open” в Ноттингеме (Великобритания) киевлянин Сергей Стаховский начал борьбу за титул, передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В первом круге парного турнира украинец и представитель Испании Адриан Менендес-Масейрас обыграли обладателей “wild card”, британцев Лиама Броди и Скотта Клейтона — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 68 минут. На счету украинско-испанской пары три брейка против одного у соперников.

Примечательно, что в первом матче турнира в одиночном разряде Стаховский сегодня будет бороться с немцем Матсом Мораингом.

Как сообщал УНН, в прошлом турнире в Британии Стаховский пробился в 1/4 финала, но не сумел пройти дальше.