США создадут рядом с Осло инфраструктуру для базирования четырех истребителей

КИЕВ. 13 июня. УНН. Пентагон представил Норвегии план по созданию в скандинавской стране инфраструктуры для базирования четырех истребителей ВВС США. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник норвежским министерством обороны, для этих целей выбран аэродром Рюгге в Восточной Норвегии, расположенный в одноименной коммуне примерно в 60 км к югу от Осло, передает УНН.

Ведомство отмечает, что проект является частью так называемой европейской инициативы сдерживания министерства обороны США и “будет способствовать поддержанию долгосрочного оборонного сотрудничества” двух стран. В заявлении подчеркивается, что в настоящий момент речь не идет непосредственно о размещении американских истребителей в Норвегии, а лишь о создании инфраструктуры для них — ангаров, рулежной дорожки, строительстве нескольких технических зданий. В бюджете Пентагона на 2018 год предусмотрено выделение 12 млн долларов на эти цели.

На пресс-конференции в Осло министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен не дал конкретного ответа на вопрос о том, для каких именно самолетов будет готовиться инфраструктура в Рюгге. Как сообщают норвежские СМИ, речь может идти о новейших истребителях-невидимках F-22 Raptor. По словам главы ведомства, это один из возможных вариантов.

“Мы считаем позитивным то, что США будут инвестировать в создание военной инфраструктуры в Рюгге. Это вложение средств будет способствовать повышению боеготовности сил НАТО и даст дополнительные возможности для быстрой переброски сил альянса в случае кризиса или войны, — говорится в официальном заявлении Бакке-Енсена, распространенном его ведомством. — В соответствии с Североатлантическим договором, Норвегия привержена укреплению собственной обороноспособности и коллективной обороноспособности НАТО. Предоставляя союзникам возможности тренироваться на норвежской земле и адаптируя под их нужды нашу военную инфраструктуру, мы показываем НАТО, что серьезно относимся к своей обязанности защищать территорию страны”.

Как сообщал УНН, госдепартамент США одобрил продажу Индии ракет и компонентов для вертолетов Apache.