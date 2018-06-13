Генеральный менеджер клуба НБА: Михайлюк поразил нас

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинский выпускник университета “Канзас” Святослав Михайлюк принял участие в преддрафтовом лагере “Мемфис Гризлис”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.

Своими впечатлениями от игры украинца поделился генеральный менеджер клуба НБА Крис Уоллес, который начал свой “спич” именно с украинца.

“Лучше зарекомендовал себя Михайлюк с „Канзаса“. Он украинец, который провел в „Джейхокс“ очень хорошую карьеру, сыграл там 4 года. Он начал играть в NCAA в 16-летнем возрасте и, несмотря на полную карьеру в студентах, сейчас является одним из самых молодых игроков на этом драфте. У него хорошая школа: он отличный шутер, который находится в хорошей форме. Он поразил нас”, — подчеркнул Уоллес

Отметим, что у “Мемфиса” два пика на драфте-2018 — 4-й и 32-й.

Добавим также, будущий драфт состоится на арене “Бруклин Нетс” — “Barclays Center” в ночь с 21 на 22 июня.