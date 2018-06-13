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Трамп назвал замечательным свой визит в Сингапур

Трамп назвал замечательным свой визит в Сингапур

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал замечательным свой визит в Сингапур и встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также перечислил успехи этих переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.

“Возвращаюсь домой из Сингапура после действительно великолепного визита. Был сделан большой прогресс по денуклеаризации Северной Кореи”, — написал глава американской администрации в своем Twitter. Среди успехов встречи он указал освобождение Пхеньяном нескольких американцев, находившихся в заключении в КНДР, и процесс закрытия ядерных полигонов.

“Отлично поладили с Ким Чен Ыном, который хочет видеть прекрасные вещи в своей стране. Как я говорил ранее, любой может воевать, но только самые отважные могут установить мир!” — добавил Трамп.

Президент США и лидер КНДР покинули 12 июня Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал УНН, президент США заявил, что Ким Чен Ын дал понять, что ядерное разоружение КНДР начнется почти немедленно.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Дональд Трамп
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