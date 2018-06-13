Ким Чен Ын заявил, что США и КНДР прекратят враждебные военные действия

КИЕВ. 13 июня. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что обе стороны должны прекратить враждебные военные действия, и американский президент с этим согласился. Об этом в среду сообщило северокорейское агентство ЦТАК, передает УНН.

“Уважаемый высший руководитель сказал, что для обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо принять смелое решение прекратить раздражающие друг друга враждебные военные действия”, — говорится в сообщении. “Президент США выразил понимание на этот счет и заявил о намерении прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые Пхеньян считает провокацией”, — добавляет ЦТАК.

Как заявил северокорейский лидер, США и КНДР необходимо принять системные меры для обеспечения региональной стабильности, а также денуклеаризации Корейского полуострова.

“Для достижения мира, стабильности и денуклеаризации на Корейском полуострове обе страны должны обещать, что будут относиться с взаимопониманием друг к другу и не будут питать вражду, и для гарантии этого они должны принять юридические и системные меры”, — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

“Лидеры КНДР и США также сошлись во мнении, что для достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо соблюдать принцип последовательности”, — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, саммит ознаменовал собой “радикальный поворот в изменении отношений между КНДР и США, которые были враждебными”.

Кроме того, как отмечает агентство, США обещали КНДР предоставить гарантии безопасности, а также заявили о возможном снятии санкций против Пхеньяна по мере продвижения двустороннего диалога.

Как сообщал УНН, Трамп назвал замечательным свой визит в Сингапур.