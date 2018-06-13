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Украинский фильм "IZI" получил приз на кинофестивале в Нью-Джерси

Украинский фильм "IZI" получил приз на кинофестивале в Нью-Джерси

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинский фильм "IZI" получил "Приз зрительских симпатий" на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси, США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Госкино.

Lighthouse International Film Festival - это международный кинофестиваль игровых и документальных, короткометражных и полнометражных картин талантливых кинематографистов со всего мира.

Фильм "ІZI" - это первая официальная копродукции Украины с Италией. Лента была создана при поддержке Госкино Украины, Министерства культуры Италии и аудиовизуального фонда Фриули-Венеция-Джулия (Италия).

В фильме снялись итальянские и украинские актеры Никола Нуселла, Барбара Буше, Остап Ступка, Вероника Шостак и Орест Гарда.

Напомним, украинский фильм "Сторожевая застава" получил гран-при кинофестиваля "Чилдрен кинофест". Фильм-победитель был определен путем прямого голосования зрителей - на входе в кинотеатр каждый посетитель получал бюллетень, с помощью которого оценивал увиденную картину. Гостями бесплатных показов стали более 42 000 зрителей в 22 городах страны.

Источник: УНН
Теги: США, кино, фестиваль, Украина, победа
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