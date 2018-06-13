Ночью возле Львова сгорел ресторан: открыто производство

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня ночью на окраине Львова сгорело помещение одного из ресторанов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Сообщение поступило в 1:00. Пожар в деревянном ресторане "Козацька рада". Здание одноэтажное, размер 18×18 м. В результате пожара уничтожено здание заведения. Пожар ликвидирован в 2:02. Задействовано 5 пожарных автомобилей и 25 спасателей", - сообщили в ГСЧС.

Правоохранители устанавливают причины пожара в ресторане, который случился в селе Сокольники Пустомытовского района.

По данным пресс-службы ГУ НП в области, спасатели потушили пожар, однако помещение полностью сгорело, пострадавших нет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции, кинологи и сотрудники других служб.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Правоохранители устанавливают причину возгорания, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, военная прокуратура открыла производство по факту пожара на львовском стадионе.