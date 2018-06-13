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В Винницкой области микроавтобус насмерть сбил человека

В Винницкой области микроавтобус насмерть сбил человека

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В г. Калиновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и микроавтобуса Mercedes 38-летний житель Хмельницкой области получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Винницкой области.

Авария произошла около 01.00 на улице Машиностроителей. Предварительно, потерпевший двигался по проезжей части дороги и попал под колеса автомобиля Mercedes, которым управлял 38-летний житель Барского района.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следователями назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, во Львове, на улице Варшавской автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Винница и Винничина, смерть
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