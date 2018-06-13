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В Киеве сегодня проходят боевые учения полицейских

В Киеве сегодня проходят боевые учения полицейских

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Главное управление Национальной полиции в течение среды, 13 июня, проводит очередные учения и просит киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева на странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня в Киеве проходят полицейские учения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, по легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения человека: вовлечены все профильные службы.

“Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам”, — отметили в полиции.

В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон “О Национальной полиции”. 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.

Как сообщал УНН, в марте 2018 года Нацполиция объявила набор пилотов в подразделение воздушной поддержки.

Источник: УНН
Теги: Киев, учения, Национальная полиция
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