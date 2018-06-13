Филатов заявил, что узнал информацию о расследовании в отношении него в НАБУ из прессы

КИЕВ. 13 июня. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о расследовании НАБУ вероятного незаконного обогащения в отношении него, указав, что узнал о таком из прессы. Об этом он сказал журналистам в среду, передает корреспондент УНН.

"Я могу только подтвердить о том, что я знаю из прессы. Ко мне НАБУ не обращалось. Из прессы я знаю, что мальчишка, связанный с какой-то партией "УКРОП", или местной ячейкой, обратился с каким-то заявлением, что-то посчитал в моей декларации, но, очевидно, не очень профессионально. Наверное, или молод, или не имеет большой юридической практики, и какие-то в связи с этим сделал предположения. Наверное, НАБУ должно как-то реагировать. Но я от НАБУ никакой информации официальным путем в виде запроса, ни другим путем не получал", - сказал он, отвечая, известна ли ему информация относительно расследованию в НАБУ в отношении него.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента Украины. Издание указало, что "по данным СМИ, речь идет об Алексее Филатове, который занимает должность заместителя главы Администрации Президента с июля 2014 года".